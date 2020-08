Chiazze nerastre nella roggia Malazzina, Arpa esclude provenienza dall'acciaieria

CREMONA (18 agosto 2020) - Ieri pomeriggio, i tecnici del dipartimento di Cremona di Arpa Lombardia sono intervenuti in seguito alla segnalazione della presenza di alcune chiazze nerastre nella roggia Malazzina, nei pressi dell'acciaieria Arvedi. Le chiazze erano presenti a valle, alcune centinaia di metri dove vengono convogliate le acque reflue industriali decadenti dall'acciaieria Arvedi. Sono stati eseguiti i necessari controlli sugli scarichi dell'azienda che hanno dato esito negativo. Nel corso del sopralluogo è stato inoltre verificato che le linee produttive dell'attività sono ferme e gli impianti sono sottoposti ad interventi di manutenzione. È stato effettuato un campionamento del materiale presente sulla superficie del Porto Canale per le opportune determinazioni analitiche. Da questa mattina sono in corso le operazioni di recupero dell'inquinante. Secondo le prime ipotesi potrebbe trattarsi di olio esausto, ma la conferma potrà essere data solo in seguito al risultato delle analisi. Al momento, comunque, si esclude che le sostanze inquinanti possano provenire dall'acciaieria Arvedi.

