Ponte, l’ira dei pendolari: «Così non va»

CREMONA (19 agosto 2020) - L’asfalto che si sbriciola. Le buche che si aprono. Ghiaia nera che schizza al passaggio continuo delle auto che lasciano a terra cerchioni e pezzi di carrozzeria. Il ponte in ferro è nuovamente in pessime condizioni. E i punti più critici, dove il catrame cede e si trasforma in una tagliola per i veicoli, si trovano in prossimità dei giunti che uniscono le varie porzioni del manufatto. Diverse le lamentele degli automobilisti e di chi transita quotidianamente sulla struttura, via di comunicazione prioritaria tra le sponde cremonese e piacentina. Così Davide Marenghi, dirigente del servizio viabilità della Provincia di Piacenza, che ha competenza sul ponte: «Non escludo però l’avvio di una sistemazione per preparasi alla stagione invernale, che è il momento dell’anno più critico. Le cattive condizioni meteorologiche, come le piogge frequenti, sono deleterie per questo tipo di struttura».

