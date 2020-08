Cordoglio per il dottor Cima

PADERNO PONCHIELLI (18 agosto 2020) - Verrà celebrato domani alle 16 in chiesa parrocchiale a Paderno il funerale di Giorgio Cima, 90 anni (ne avrebbe compiuti 91 a novembre), stimatissimo veterinario del paese. Il ‘dottore’, come veniva chiamato amabilmente da tutti, è deceduto all’Alpe di Siusi, dove era solito trascorrere alcuni giorni di vacanza in agosto. Grande il cordoglio in paese ma non solo, con tante famiglie del territorio che si stanno stringendo al dolore della figlia Lorena. A tracciarne il ricordo, tra gli altri, è anche l’amico Eligio Pozzali, maniscalco di Zanengo: «Eravamo molto amici, ci frequentavamo da quarant’anni. Andare a cavallo era la sua grande passione e uscivamo insieme a fare le passeggiate: io gli facevo da supporto. Andavamo qui nel territorio ma anche in collina, sul Piacentino. L’ho sentito qualche giorno fa e durante la conversazione che abbiamo avuto mi ha detto che stava andando a cavallo a Siusi per tenersi in allenamento. Questo perché a metà settembre, insieme ad altri amici, avevamo in mente di condividere un’esperienza di trekking a cavallo in Val Trebbia, partendo da Bobbio fino ad arrivare a Mareto. Era molto entusiasta di questo appuntamento che avevamo in programma».

