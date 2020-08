Covid: nessun morto e contagio in provincia di Cremona

CREMONA (17 agosto 2020) - Nessun decesso e nessun contagio. Una giornata decisamente positiva per la provincia di Cremona, territorio in cui la diffusione del Coronavirus si mantiene da settimane sotto controllo con numeri molto esigui.

Anche in regione nessuna vittima e aumentano guariti e dimessi (+85). Zero nuovi casi, oltre che a Cremona, anche a Lecco e Sondrio. Dei 10 casi registrati in provincia di Como, 9 sono riferiti a giovani di età compresa tra i 18 e i 21 anni, alcuni dei quali rientrati dalla Croazia.

La situazione in Lombardia

i tamponi effettuati: 4.174, totale complessivo: 1.417.928

i nuovi casi positivi: 43 (di cui 6 'debolmente positivi' e 1 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 75.248 (+85), di cui 1.321 dimessi e 73.927 guariti

in terapia intensiva: 14 (+1)

i ricoverati non in terapia intensiva: 147 (=)

i decessi, totale complessivo: 16.840 (=)

I nuovi casi per provincia

Milano: 10, di cui 3 a Milano città

Bergamo: 6

Brescia: 4

Como: 10

Cremona: 0

Lecco: 0

Lodi: 1

Mantova: 1

Monza e Brianza: 3

Pavia: 1

Sondrio: 0

Varese: 6