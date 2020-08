Auto contro trattore, sei persone all'ospedale

CICOGNOLO (17 agosto 2020) - Auto contro trattore, in 6 finiscono all'ospedale con ferite e contusioni. È successo oggi all'ora di pranzo lungo via Mantova all'ingresso di Cicognolo. Sul posto tre ambulanze e la polizia stradale di Casalmaggiore. Nonostante il sinistro, la viabilità non ha subito rallentamenti e la strada resta aperta a doppio senso di marcia.

