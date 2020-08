MALAGNINO (17 agosto 2020) - La Provincia di Cremona, considerata la richiesta della GCF Generale Costruzioni Ferroviarie S.p.A. di sospensione della circolazione stradale lungo la SP26 “Brazzuoli – Pieve d’Olmi” al km 16+500 per eseguire i lavori di sostituzione delle rotaie, ha ritenuto necessario sospendere la circolazione stradale lungo la SP26 “Brazzuoli – Pieve d’Olmi” per permettere l'esecuzione dei lavori di cui sopra.

A tal fine, la Provincia, ha disposto, quindi, la sospensione temporanea della circolazione stradale lungo la SP26 “Brazzuoli – Pieve d’Olmi” in prossimità del km 16+500 in territorio comunale di Malagnino dalle ore 21 del 22 alle ore 9 del 26 agosto.

I veicoli provenienti da Malagnino diretti a Gadesco Pieve Delmona dovranno utilizzare come percorso alternativo la SP27 “Postumia” in direzione Pieve San Giacomo, la SP33”Seniga – Isola Pescaroli” in direzione Cicognolo e la SPEXSS10 “Padana Inferiore”. In senso contrario dovranno procedere i veicoli provenienti da Gadesco Pieve Delmona diretti a Malagnino.

