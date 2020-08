San Gervasio, si tuffa in piscina con poca acqua: grave 26enne

SAN GERVASIO (17 agosto 2020) - Un 26enne di origini campane e domiciliato in un paese del Cremonese, si trova ricoverato in ospedale in gravi condizioni e rischia la paralisi dopo essersi tuffato in una piscina dove c'erano solo 50 centimetri di acqua. E' accaduto la sera di Ferragosto al parco Le Vele di San Gervasio, nel Bresciano. Al momento dell'incidente le piscine erano chiuse al pubblico e, assicurano i responsabili della struttura, gli ospiti erano stati avvisati. Appena lanciato l'allarme, sul posto sono accorsi vari mezzi sanitari, tra cui l'eliambulanza decollata da Brescia. Con il personale medico anche i carabinieri della Compagnia di Verolanuova che stanno effettuando gli accertamenti del caso.

