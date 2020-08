Affascinati dai madonnari

VESCOVATO (17 agosto 2020) - L’arte per affascinare gli occhi, regalare emozioni che arrivano fino al cuore e lasciare nella mente un ricordo indelebile: grande successo per la due giorni all’insegna dell’arte di strada, dell’estro e della fantasia grazie ai madonnari che hanno dipinto incessantemente e animato il sagrato della chiesa di San Leonardo. Molto più che una semplice rassegna d’arte, l’iniziativa promossa in occasione della solennità all’Assunzione di Maria ha infatti catturato l’attenzione di fedeli, curiosi e appassionati di ogni età. Presenti alla manifestazione anche il sindaco Gianantonio Ireneo Conti e il vicesindaco Luca Bodini. L’idea è dell’artista di Vescovato Michela Vicini, che ha coinvolto anche Ornella Zaffanelli e Menotti Paturzo di San Giovanni in Croce.

