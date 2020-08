Rischio di temporali dalle ore serali di oggi fino a martedì

CREMONA (16 agosto 2020) - La Regione Lombardia ha diffuso un'allerta giallo per rischio di temporali dalle ore serali di oggi, domenica 16 agosto, sino al pomeriggio di martedì 18 agosto per il transito di un sistema perturbato evidenziando la possibilità di sviluppo di fenomeni anche di forte intensità a livello locale. Il Comune ha già provveduto a mettere in pre allerta Polizia Locale, Aem e Padania Acque in modo che siano pronti in caso di necessità. "I cittadini sono invitati a prestare particolare attenzione nei casi in cui le loro abitazioni si trovino in aree facilmente soggette ad allagamenti, nonché ad evitare spostamenti con i propri mezzi se non strettamente necessari", si legge nella nota. Gli uffici comunali della Protezione Civile terranno monitorato in modo costante l'evolversi della situazione.

