Rientro in Lombardia da Grecia, Spagna, Malta e Croazia: tampone obbligatorio, no isolamento fiduciario

MILANO (15 agosto 2020) - Nuove regole da rispettare, in Lombardia, per chi è stato in Croazia, Grecia, Malta o Spagna negli ultimi 14 giorni. Lo stabilisce una ordinanza emanata il giorno di Ferragosto dal presidente Attilio Fontana.

L'ORDINANZA (LEGGI)

Nello specifico, il testo prevede che "in attesa del tampone che rimane obbligatorio" chi rientra in regione dopo aver soggiornato in uno di questi Stati, "non deve rimanere in isolamento fiduciario. Vanno ovviamente seguite in maniera rigorosa tutte le misure igienico sanitarie previste già dal Dpcm del 7 agosto 2020 con particolare riguardo all’uso continuativo delle mascherine e alla limitazione allo stretto necessario degli spostamenti”.