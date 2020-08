Auto travolta da un treno, muore 34enne di Regona

PIZZIGHETTONE (15 agosto 2020) - Tragedia lungo l'ex statale 234 tra Codogno e Maleo, nella Bassa Lodigiana. Elisa Conzadori, 34enne di Regona, è stata travolta da un treno mentre, alla guida della propria auto, stava attraversando i binari. Nulla da fare per la donna, l'impatto con il convoglio non le ha dato scampo. L'incidente si è verificato nella mattinata di Ferragosto, poco dopo le 11. Elisa, che lavorava in un supermercato a Codogno, stava tornando a casa a Regona.

Da una prima ricostruzione, pare che le sbarre non siano scese a causa di un malfunzionamento del dispositivo che regola l'apertura e la chiusura dell'attraversamento ferroviario. La circolazione dei treni lungo la Cremona-Codogno è rimasta bloccata.