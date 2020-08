Venerdì d'agosto, primo appuntamento ok tra musica dal vivo e momenti culturali

CREMONA (15 agosto 2020) - Sono partiti ieri sera, registrando un buon successo, i Venerdì d’agosto; iniziativa promossa dal Comune, d’intesa con il Duc (Distretto Urbano del Commercio), per contribuire al rilancio del centro cittadino e della vita relazionale dopo l’emergenza che ha contrassegnato i mesi passati. I cremonesi che sono rimasti in città, ma non solo, hanno approfittato degli appuntamenti culturali e della musica live nei bar. Si replica il 21 e il 28.