Il provveditore: «Ragazzi divertitevi, ma con la necessaria responsabilità»

CREMONA (15 agosto 2020) - Anche il dirigente dell’Ufficio Scolastico Territoriale, Fabio Molinari, lancia il suo appello a tutti gli studenti della provincia, invitandoli a dimostrarsi prudenti e consapevoli: «So che molti di voi stanno dedicando parte di questo periodo a un momento di vacanza e che altri, che sono rimasti a casa, cercano comunque svago con gli amici nelle occasioni che il nostro territorio propone – afferma Molinari, rivolgendosi direttamente ai ragazzi –. È sicuramente una cosa positiva, ne abbiamo tutti bisogno! Però ci sono alcune cose di cui dovete tenere conto, in questa situazione di normalità apparente o sospesa, dove ci pare di percepire che tutto sia finito ma, in realtà, l’emergenza sanitaria è ancora in corso. Le misure restrittive della nostra libertà personale si sono fatte più tenui, siamo sostanzialmente liberi di vivere una vita sociale praticamente normale, ma vi sono alcuni accorgimenti assolutamente fondamentali. So che l’estate è tempo di movida, di feste in spiaggia, di grigliate e di altre attività di svago. Vi prego però di ricordare che siamo ancora obbligati a rispettare certi obblighi, primo fra tutti quello di indossare la mascherina anche negli ambienti aperti laddove la distanza interpersonale sia inferiore al metro. E sempre nei luoghi chiusi. Non possiamo abbracciarci, stringerci la mano, stare troppo vicini a meno che non siamo congiunti o conviventi. Dobbiamo perciò divertirci in sicurezza, il che non vuol dire divertirci di meno, ma farlo con la dovuta attenzione e con la necessaria responsabilità».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO