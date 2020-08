È già assalto all’Ats: in 24 ore 250 richieste per il tampone

CREMONA (15 agosto 2020) - Tra giovedì e ieri, sono state più di 500 le persone di rientro dalla ferie da Spagna, Grecia, Croazia e Malta che si sono rivolte all’Ats Val Padana per avere informazioni e capire come comportarsi rispetto alle nuove disposizioni. La metà di loro sono residenti in provincia di Cremona. I centralini di via San Bernardo sono infuocati e molti, non trovando le linee telefoniche libere, si sono recati sul posto. La direzione è stata costretta a posizionare cartelli informativi e un guardiano all’ingresso per impedire l’accesso e indirizzare le persone al portale telematico sul quale viene gestita l’intera partita dei rientri. Ed ora, vista la mole di richieste e di situazioni considerate a rischio, c’è la criticità del numero dei tamponi da effettuare: occorre reperirli al più presto per poterli effettuare entro le 48 ore, come previsto dalle nuove disposizione anti contagio. Sintetizzando: un vero caos. A cui l’Ats sta cercando di fare fronte con tutti i mezzi a disposizione.

