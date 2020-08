«Una socialità nel rispetto delle regole»

CREMONA (15 agosto 2020) - Un controllo puntuale, continuo ma non invasivo. Con un obiettivo prioritario: permettere a tutti una fruizione piena della città, degli spazi pubblici, dei locali e delle varie iniziative in agenda, tutto questo nel pieno rispetto delle norme anti-assembramento. Perché quello che serve adesso è una risposta matura a una situazione che, dati alla mano, potrebbe deteriorarsi se le condotte non saranno quelle consone. Se dalla movida, dunque, si passa alla ‘mala movida’.

Proprio mettendo in rilievo queste due ultime parole - mala movida - in contrapposizione a un comportamento corretto, responsabile, consapevole, il vice questore vicario, Corrado Mattana, inizia a delineare i servizi disposti da via Tribunali, che in questo fine settimana ferragostano (fino a lunedì) vedranno in prima linea gli agenti della Questura in sinergia con i carabinieri e gli agenti della Polizia locale: «Occhi puntati su giovani ed esercizi commerciali. Non sarà un’attività invasiva, né avrà una particolare deterrenza: l’obiettivo è quello di garantire una socialità sana e una corretta fruibilità della città».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO