Ponte Verdi, il sindaco: i tempi saranno rispettati

SAN DANIELE PO (15 agosto 2020) - «I tempi di consegna saranno rispettati: il ponte Verdi riaprirà senza ritardi». Più che una semplice notizia, un sospiro di sollievo. Per tutti: residenti, aziende, lavoratori e associazioni di categoria. Dal sopralluogo eseguito nei giorni scorsi in località Ragazzola dai sindaci di Roccabianca, Alessandro Gattara e Polesine-Zibello, Massimo Spigaroli, affiancati dal presidente della Provincia di Parma, Diego Rossi, e dal direttore dei lavori attualmente in corso, Gianpaolo Monteverdi, sono emersi due punti fermi. Il primo è che l’impresa incaricata di eseguire l’intervento sta mantenendo la tabella di marcia prefissata, avanzando col cantiere sia sopra che sotto la struttura; il secondo è l’esigenza di progettare, finanziare e costruire al più presto un nuovo ponte. «Né io né i miei assessori – osserva il sindaco di San Daniele, Davide Persico – abbiamo potuto partecipare perché non siamo stati invitati. Per fine settembre il ponte dovrebbe essere riaperto. Dopodiché è stata ribadita la necessità di costruire un nuovo viadotto: un tratto lungo cinquecento metri sopra il corso del fiume, mentre nella parte che sormonta la golena potrebbe essere mantenuto quello esistente».





