Test sierologico ai bambini, rientro a scuola sicuro

SESTO CREMONESE (15 agosto 2020) - La battaglia contro il Covid-19 si combatte anche e soprattutto con la prevenzione. Una delle armi considerate efficaci è il test sierologico, che il Comune di Sesto, dove in febbraio si è registrato il primo caso di infezione nel Cremonese, propone alle famiglie di tutti i bambini e i ragazzi che frequentano le scuole del paese prima che suoni la campanella del prossimo anno scolastico. Gratis. Vuol dire che l’intero costo dell’operazione (35 euro per esame) sarà a carico dell’amministrazione guidata dal sindaco Francesca Maria Viccardi. Dalle materne di Sesto e Casanova del Morbasco alle medie, gli alunni interessati all’indagine sono circa trecento, ai quali si aggiungono i coetanei residenti a Spinadesco e Acquanegra che, grazie ad un accordo siglato anni fa tra i tre comuni, frequentano nel capoluogo il plesso dell’istituto comprensivo Cremona Cinque guidato dal dirigente Francesco Camattini. Preside che naturalmente è già stato avvertito dell’iniziativa. Il prelievo del sangue, dunque, dirà se il bambino è entrato eventualmente in contatto con il virus e quindi ha sviluppato gli anticorpi anche senza avere i classici sintomi come la febbre. La lettera di invito è stata spedita nei giorni scorsi ai genitori, che hanno tempo fino a martedì per aderire, restituendola con la firma di assenso.

