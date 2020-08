Bimba cade dal seggiolone, trasportata in elisoccorso a Parma

MONTICELLI (13 agosto 2020) - Momenti di apprensione nel tardo pomeriggio di oggi nella frazione monticellese San Nazzaro, per una bimba di 11 mesi caduta accidentalmente dal seggiolone. Allertato l’elisoccorso del 118 di Parma dove la bimba è stata condotta. Le sue condizioni sono serie ma non sarebbe in pericolo di vita.

