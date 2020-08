Il Po recupera, irrigazione ok

CREMONA (14 agosto 2020) - Il Po ha recuperato quasi 20 centimetri, attestandosi al livello di 7,11 centimetri sotto lo zero idrometrico, contro i meno 7,40 dell’altro ieri. Continua a scendere invece a Casalmaggiore, dove il fiume scende a 4, 45 sotto lo zero idrometrico contro i 4,41 dell’altro ieri. Evidentemente l’acqua arrivata a Cremona deve ancora scendere a Casalmaggiore. Comunque, una maggiore tranquillità per i consorzi d’irrigazione, che stanno garantendo i servizi, anche se in percentuali minori, ai campi. La grande stagione dell’irrigazione è comunque finita: rimangono i secondi raccolti e per questi l’acqua sarà sufficiente. Si sta già pensando alla stagione 2021: si punta sui fondi europei. Ma intanto, le navi non passano.

