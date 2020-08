Monticelli in lutto per la manager texana nata nella Bassa

MONTICELLI (14 agosto 2020) - Paese in lutto per la morte della manager 53enne Lucia Ponginebbi, che da 27 anni viveva negli Stati Uniti ma che non ha mai dimenticato la Bassa Piacentina e il borgo pallavicino: le notizie sulle cause della sua morte sono frammentarie, ma in base a quanto riportano gli amici sui social network sarebbe deceduta a causa di una caduta accidentale a casa, forse per un malore improvviso. Si era trasferita in Texas, per la precisione a Dallas, per motivi professionali: attualmente era dirigente della nota azienda Pepsi, ma non aveva mai dimenticato il paese natio. Lascia la madre, la sorella, il fratello, tre nipoti. La salma, visti anche i restringimenti causati dalla pandemia, verrà quasi probabilmente cremata a Dallas e rientrerà successivamente in Italia.

