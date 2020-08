Oltre 6 milioni di euro investiti per le superiori

CREMONA (14 agosto 2020) - «I cantieri sulle scuole di nostra competenza sono tutti aperti e lavoriamo per far sì che i lavori più urgenti siano ultimati a breve termine — afferma Rosolino Azzali, vicepresidente della Provincia con delega all’edilizia scolastica —. Nell’ambito della programmazione in corso, infatti, si sono investiti complessivamente 6.640.000 euro di cui circa 4.150.000 euro, per cantieri in corso e in fase di conclusione e 2.490.000 euro per cantieri di prossimo avvio dopo indizione della gara. Tutto questo in un periodo pandemico Covid in cui il settore Edilizia Scolastica e Patrimonio della Provincia di Cremona non si è mai fermato ed ha da tempo programmato interventi e realizzato un percorso di confronto con le scuole, incontrando più volte i dirigenti scolastici, anche con sopralluoghi congiunti di verifica presso i singoli plessi di competenza provinciale che sono 37 in tutto, pur nella intricata selva di normative e circolari, che hanno riguardato la ripresa dell’anno scolastico a settembre».

