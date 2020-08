Interventi straordinari di messa in sicurezza delle alberature, potature e diserbo

CREMONA (13 agosto 2020) - L’Amministrazione comunale, su proposta dell’Assessore al Verde Rodolfo Bona, è riuscita a sbloccare 130 mila euro per intervenire sulle situazioni più urgenti per la messa in sicurezza di alberi e per il diserbo in alcune zone del territorio comunale. A breve partiranno i lavori. Si tratta, per quanto riguarda le erbe infestanti, di interventi mirati nei punti di maggior criticità che verranno effettuati da ditta specializzata, attraverso una prima fase di pulizia meccanica e due successivi passaggi di diserbo biochimico con acido pelargonico che va a colpire le radici delle infestanti (soluzione adottata in quanto non è più possibile per legge utilizzare il glifosato). Le zone interessate, comprensive delle aree di interesse monumentale, saranno limitrofe a piazza del Comune, corso Garibaldi, via del Giordano, via Dante, via Bissolati, e interesseranno anche i quartieri Boschetto, Cavatigozzi e San Felice.

Per quanto riguarda la messa in sicurezza delle alberature, necessaria dopo i forti temporali delle scorse settimane, è previsto l’abbattimento di 25 alberi staticamente pericolosi, mentre gli interventi mirati di potatura riguarderanno le alberate stradali che presentano maggiori criticità e pericolo. Complessivamente si interverrà su 337 alberi nel quartiere Po, via Brescia, via Buoso da Dovara, Porta Mosa e via Ospedaletto. Continua inoltre il piano sfalci e manutenzione ordinaria del verde pubblico urbano da parte del Comune in tutti i cinque lotti di competenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO