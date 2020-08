Incendio all'Arvedi, Cattaneo: «Situazione sotto controllo, nessuna dispersione in aria»

MILANO (13 agosto 2020) - Il fuoco, il fumo, la prontezza degli addetti, la rapidità dei vigili del fuoco. Due ore di emergenza vera. Due ore che illustrano la reattività e la preparazione degli operatori chiamati a fare la loro parte nelle situazioni più difficili, quelle andate in scena questa mattina a seguito dell’incendio che ha interessato una struttura in vetroresina deputata al raffreddamento del circuito produttivo dell’Acciaieria Arvedi. Due ore concluse con le rassicurazioni giunte dall’assessore regionale all’Ambiente, Raffaele Cattaneo, il quale, dopo aver seguito la vicenda in prima persona, ha diffuso una nota: "Ha preso fuoco, questa mattina a Cremona, un serbatoio in vetroresina vuoto presso le acciaierie Arvedi, che ha sviluppato un denso fumo nero. L'incendio è stato domato e non ci sono dispersioni nocive in aria". "Arpa Lombardia e i Vigili del fuoco - conclude - sono intervenuti prontamente. La situazione è sotto controllo anche dal punto di vista delle emissioni in aria. Non ci sono state conseguenze e Arpa ha pertanto ritenuto di non dover effettuare il campionamento dell'aria nella zona interessata".

