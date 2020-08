 Incidente lungo la Sp87 in direzione Sospiro, auto ribaltata

MALAGNINO (13 agosto 2020) - Incidente lungo la Sp87 in direzione Sospiro intorno alle 13 di oggi: il bilancio è di una vettura ribaltata e di un veicolo danneggiato lungo la parte frontale. Una 70enne è stata trasportata in codice giallo all'ospedale maggiore di Cremona. Sul posto polizia stradale e ambulanza della Croce Verde di Cremona. La strada è stata riaperta a senso unico alternato in attesa che si completino tutte le operazioni di recupero dei mezzi incidentati.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO