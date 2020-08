Smemoranda, Nicolò Govoni testimonial di All You Can

CREMONA (13 agosto 2020) «All You Can» è l’invito della «Smemoranda» per il prossimo anno scolastico. Tutto si può fare, basta volerlo. E per dare autorevolezza a questa convinzione «Smemoranda» ha chiesto ai Pinguini Tattici Nucleari, piuttosto che a Bebe Vio, a Roberto Saviano, I Pantellas, Achille Lauro, Luciano Ligabue, Lorenzo Jovanotti, Sfera Ebbasta di raccontarsi, di dire ai ragazzi che avranno fra le mani il diario per eccellenza degli studenti che cosa hanno fatto in loro potere, come hanno realizzato la loro volontà di potenza, come hanno realizzato ciò che sentivano dentro, le loro inclinazioni più segrete, anche quelle che andavano contro il senso comune, l’ovvio, la banalità del quotidiano. E fra atleti e cantanti spicca alla data del 7 novembre il cremonese Nicolò Govoni. La scelta del giovane attivista 27enne cremonese è così motivata dalla redazione di «Sememoranda» nella pagina/indice che Nicolò condivide con Davide Calgaro, Alessandro Cattelan e Fosca, Filippo Tortu, oltre che a Ligabue e Jovanotti: «Con la sua organizzazione Still I Rise è in prima linea per l’assistenza ai profughi minori. Candidato al premio Nobel per la Pace, la Smemo lo accoglie con orgoglio tra le sue pagine!».