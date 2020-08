Una vita da invisibile, ora per lo Stato esiste

CREMONA (13 agosto 2020) - Una vita da invisibile. Manuela è nata nel 1997 a Mugnano di Napoli e, otto anni dopo, si è trasferita a Cremona insieme a mamma e papà, profughi kosovari serbi. Eppure per la burocrazia è come se non fosse mai esistita: non è cittadina serba perché nel Paese della ex Jugoslavia non è mai stata registrata e, allo stesso tempo, la mancanza di un passaporto le ha impedito di diventare cittadina italiana. Una situazione paradossale che ha raggiunto un punto di svolta il mese scorso con l’ordinanza del tribunale di Brescia, che ha riconosciuto a Manuela lo status di apolide. Senza patria, ma finalmente con un’identità. Non solo: il tribunale ha dichiarato la figlioletta della giovane – Maria, un anno appena compiuto – cittadina italiana a tutti gli effetti. Una doppia vittoria. Prima della sentenza che ha cambiato la sua esistenza, Manuela è vissuta in un vero e proprio limbo. Ancora minorenne, aveva ottenuto un permesso di soggiorno umanitario ma, una volta raggiunta la maggiore età, ha dovuto fare i conti con una sorte inestricabile: senza documenti, non poteva neppure essere considerata straniera. Praticamente un fantasma. Del suo caso si è fatta carico Rosanna Ciacieri, presidente dell’associazione Immigrati Cittadini.

