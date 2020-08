Asst a caccia di primari: quattro posti a concorso

CREMONA (13 agosto 2020) - Dopo quella che era parsa una vera e propria «fuga» di primari dall’ospedale Maggiore, ma che i vertici della locale Azienda socio sanitaria territoriale hanno sempre definito una «riorganizzazione», ora, con i giorni più duri dell’emergenza Covid alle spalle, si apre la stagione dei concorsi.

E fra i bandi c’è anche quello, chiuso alla fine di luglio, per la direzione quinquennale di una struttura strategica dell’ospedale: il Pronto soccorso. Sempre alla Medicina d’urgenza verranno assunti anche tre medici a tempo determinato. C’è poi a bando la guida di Anestesia e Rianimazione. A concorso anche l’incarico quinquennale di direttore del Serd, il Servizio dipendenze. L’Asst assumerà anche due specialisti in psichiatria a tempo indeterminato. Infine è ancora aperto il bando per l’incarico quinquennale di direttore della Struttura complessa di Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro. Sempre per la stessa struttura è prevista anche l’assunzione di un medico a tempo indeterminato.

