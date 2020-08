Giù dal balcone, grave una trentenne

CAORSO (12 agosto 2020) - Tanta paura nella notte in via Guglielmo da Saliceto, dove una trentenne di nazionalità egiziana è caduta dal balcone di casa, da circa quattro metri di altezza. Le cause dell’episodio non sono ancora del tutto chiare, anche se l’ipotesi maggiormente avvalorata è proprio quella dell’incidente domestico che, fortunatamente, sembra non avere avuto conseguenze irreparabili: la donna, nonostante l’iniziale e comprensibile apprensione dei soccorritori e dei medici, non sarebbe in pericolo di vita. Tutto è accaduto attorno alle 4, quando ad allertare il 118 sono stati un vicino di casa e il marito della trentenne, la cui attenzione è stata richiamata proprio dalla richiesta di aiuto proveniente dalla strada. Sembra infatti che la donna, mentre il coniuge e i tre figli stavano ancora dormendo, fosse intenta a sbrigare faccende domestiche proprio sul balcone. Per gli accertamenti in via Da Saliceto sono arrivati anche i carabinieri della stazione di Caorso, che hanno raccolto tutte le testimonianze del caso e hanno per il momento escluso cause violente.

