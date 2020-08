Covid: in provincia di Cremona due nuovi contagiati e ancora zero morti

CREMONA (12 agosto 2020) - Altre 24 ore senza morti in Lombardia e due nuovi contagiati in provincia di Cremona (6.751 dall'inizio dell'emergenza, pari a 18,8 ogni mille abitanti). Si mantiene stabile e su livelli bassi il trend di diffusione del Coronavirus nel nostro territorio. In regione, invece, i casi positivi sono in crescita: oggi 102, ieri 68 e l'altro ieri 31. E continuano ad aumentare anche i guariti e i dimessi (+95).

Continuano a salire i contagi in Italia: sono 481 i nuovi casi registrati in un giorno, secondo i dati del ministero della Salute, mentre ieri erano stati 412 ieri. Complessivamente sono 251.713 le persone che hanno contratto il virus. In aumento il numero delle vittime: 10 in più che portano il totale a 35.225, mentre martedì l’incremento era di 6. Le regioni senza nuovi casi sono

Valle d’Aosta, Molise e Basilicata, oltre alla Provincia Autonoma di Trento - mentre i maggiori incrementi si registrano in Lombardia (+102), Veneto (+60), Piemonte (+42) ed Emilia Romagna (+41).

La situazione in Lombardia

i tamponi effettuati: 7.960, totale complessivo: 1.387.206

i nuovi casi positivi: 102 (di cui 16 'debolmente positivi' e 5 a seguito di test sierologico)

i guariti/dimessi totale complessivo: 74.700 (+95), di cui 1.407 dimessi e 73.293 guariti

in terapia intensiva: 10 (=)

i ricoverati non in terapia intensiva: 165 (+5)

i decessi, totale complessivo: 16.833 (=)

I nuovi casi per provincia

Milano: 29, di cui 13 a Milano città

Bergamo: 6

Brescia: 11

Como: 8

Cremona: 2

Lecco: 5

Lodi: 5

Mantova: 19

Monza e Brianza: 4

Pavia: 2

Sondrio: 1

Varese: 6

I comuni con più contagi in provincia di Cremona (%contagi sulla popolazione)

Cremona 1.552 (2,14%)

Crema 533 (1,55%)

Casalmaggiore 313 (2,03%)

Castelleone 265 (2,79%)

Soresina 262 (2,93%)

Casalbuttano 162 (4,25%)

Pizzighettone 152 (2,36%)

Sospiro 141 (4,55%)

Castelverde 133 (2,34%)

Vescovato 114 (2,95%)

I primi 10 comuni della provincia di Cremona per contagio sulla popolazione (numero dei contagi)

Cingia de' Botti 7,30% (89)

San Bassano 4,93% (109)

Trigolo 4,83% (82)

Sospiro 4,55% (141)

Casalbuttano 4,25% (162)

Robecco 3,69% (86)

Casalmorano 3,39% (55)

Acquanegra 3,24% (38)

Vescovato 2,95% (116)

Soresina 2,93% (262)