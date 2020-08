Si incastra col tir nel sottopassaggio, strada chiusa

CAORSO (12 agosto 2020) - Strada provinciale per Chiavenna Landi chiusa a causa di un tir incastrato al di sotto del sottopasso ferroviario. Protagonista un autotrasportatore polacco che ha ignorato i cartelli - ben visibili - di divieto di transito ai mezzi più alti di 3 metri e 50 centimetri. L'impatto ha provocato qualche crollo alla sommità del viadotto ferroviario. Non è la prima volta che, in quel punto, accade un episodio analogo. Nel giugno dell'anno scorso, infatti, un autista spagnolo aveva bloccato la strada con il proprio camion per aver seguito le indicazioni del navigatore satellitare.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI, VIDEO E FOTO