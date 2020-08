Partono i Venerdì d'agosto: musica dal vivo e cultura

CREMONA (12 agosto 2020) - Prende il via questa settimana la nuova iniziativa Venerdì d’agosto promossa dal Comune, d’intesa con il Duc (Distretto Urbano del Commercio), per contribuire al rilancio del centro cittadino e della vita relazionale dopo l’emergenza che ha contrassegnato i mesi passati. Appuntamenti culturali, musica live nei bar, estensione dell’isola pedonale, questi, in estrema sintesi, gli ingredienti del nuovo appuntamento estivo della nostra città. Il debutto è per venerdì 14 agosto, si proseguirà poi il 21 ed il 28 agosto.

Musica live

Molti gli esercizi pubblici del centro storico che si sono resi disponibili a partecipare all'iniziativa. In questo primo appuntamento si potrà godere di musica dal vivo, dalle ore 21,30 alle ore 23,30, in via Lombardini (dal terrazzo dell’Hotel Duomo, Metropolitan e Bio Bar), in largo Boccaccino al Dietro al Duomo e in piazza Stradivari esibizione del Duo Family Businnes Live, sul plateatico del bar Flora in collaborazione con il Chocabeck.

Appuntamenti culturali

Nel cortile del Museo Civico “Ala Ponzone” (via Ugolani Dati, 4), alle 19 il concerto della rassegna “Musica senza confini” a cura dell’ensemble Voz Latina. Alle 21 visita guidata “La scoperta della Pinacoteca, la sua storia attraverso i suoi capolavori” a cura di CrArt (prenotazioni entro le due ore precedenti alla visita allo 0372407770).

Dalle ore 20 e sino alle 24 sarà estesa l’isola pedonale con il blocco della circolazione in corrispondenza dei varchi di via Manzoni e via Verdi che saranno presidiati da agenti della Polizia Locale.

Il programma dettagliato di ogni venerdì è consultabile sul sito Turismo a Cremona www.turismocremona.it.

Si ricorda che sabato 15 agosto tutte le sedi espositive appartenenti al Sistema museale resteranno aperte, ad eccezione del Museo della Civiltà Contadina che è chiuso per il periodo estivo.