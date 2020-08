Schiamazzi in via Goito e notti insonni, proteste in centro

CREMONA (12 agosto 2020) - Gli sgabelli colorati della rigenerazione urbana usati come birilli. Musica a tutto volume, amplificata grazie alle panchine con prese elettriche nell’area che un tempo occupata dall’ex Supercinema. Lo spazio aggregativo di via Goito voluto dall’amministrazione Comunale è diventato un incubo notturno per i residenti che stanno raccogliendo firme che accompagneranno la richiesta al sindaco Gianluca Galimberti di intervenire sugli atti di disturbo pubblico che interessano la piazzetta. Ad inizio mese una residente - che preferisce rimanere anonima per timore di ritorsioni - ha segnalato il problema all’assessora Barbara Manfredini con una lettera che racconta quello che nel cuore della notte accade sotto le sue finestre: «I residenti quando intervengono per lamentarsi rischiano situazioni di tensione che non fanno altro che aumentare l’animosità nei giovani ed è capitato ad esempio che tirassero un sasso nella finestra di un vicino».

«Non appena arrivata la mail ho allertato il comandante Sforza che so ha mandato una pattuglia in perlustrazione — afferma Mandfredini —, il problema che noi abbiamo la disponibilità degli agenti fino a un quarto all’una e non oltre. Ma conosciamo la questione e cercheremo una soluzione».

