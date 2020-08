Igienizzanti, rischi per cute e vie aeree

CREMONA (11 agosto 2020) - L’emergenza Coronavirus ha determinato la diffusione a macchia d’olio di gel igienizzanti per la pulizia delle mani e di detergenti per la disinfezione degli ambienti domestici. Ma i prodotti in questione, che ormai proliferano tanto nei negozi specializzati quanto nei supermercati e nelle farmacie, richiedono un utilizzo accorto e consapevole per evitare conseguenze sgradite, in particolare a danno della cute e delle mucose: le sostanze antisettiche, infatti, possono risultare molto aggressive provocando non solo dermatiti e reazioni allergiche, ma anche vere e proprie intossicazioni. A Cremona, nelle ultime settimane, diversi cittadini hanno manifestato problemi respiratori in seguito all’inalazione accidentale dei gas liberati da prodotti indicati per la sanificazione delle superfici.

In mesi recenti, la dermatologa Elisabetta Domaneschi ha riscontrato un netto aumento dei casi di dermatiti irritative: «Per essere definiti tali, i detergenti antisettici devono contenere elevate percentuali di alcol, che arrivano anche oltre il 75% – spiega la specialista –. Questi prodotti tendono inevitabilmente a seccare la pelle e a rovinare l’integrità della barriera cutanea, soprattutto nei soggetti con pelli sensibili e in quelli che soffrono di dermopatie come eczemi, psoriasi e lichen».

I prodotti per l’igienizzazione dell’ambiente presentano una concentrazione sempre più elevata di sostanze disinfettanti, sotto la spinta di un bisogno di igiene che, in certi casi, sfiora la mania. «Anche queste sostanze possono produrre dermatiti da contatto – afferma Domaneschi –. Non solo: le esalazioni rischiano di generare tosse, rinorrea, irritazioni a livello delle palpebre e lacrimazione degli occhi».

Non solo i gel e i disinfettanti: anche l’uso continuato delle mascherine, benché efficace contro la diffusione del virus e obbligatorio nei luoghi chiusi, può portare, secondo l’Organizzazione mondiale della Sanità, allo sviluppo di lesioni cutanee facciali, dermatite irritante o acne in peggioramento, se usata frequentemente per lunghe ore. L’Oms, inoltre, sottolinea anche il potenziale rischio di autocontaminazione che può verificarsi se le maschere mediche non vengono cambiate quando sono bagnate, sporche o danneggiate.

