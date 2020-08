Incivili in azione, altro scarico abusivo di rifiuti

SESTO (12 agosto 2020) - Il sentiero che dal cimitero porta al depuratore avrebbe tutte le carte in regola per diventare un angolo suggestivo della campagna sestese. Peccato che gli incivili lo stiano trasformando in una discarica. L’ennesimo sfregio al senso civico si consuma a due passi dalla vasca di decantazione di viale Matteotti, dove alcuni sacchi della spazzatura con plastica, vetro, carta, cocci di vasi e addirittura pezzi di condizionatore stanno per essere sommersi dalla vegetazione cresciuta anche grazie ai temporali di qualche settimana fa. Segno che gli scarti sono lì da lungo tempo. Meno male che alcuni residenti amanti della natura, che conoscono bene la zona, si sono accorti della loro presenza e hanno fatto la segnalazione al Comune. «È un vero peccato - lamenta sdegnata la sindaca Francesca Maria Viccardi - che nessuno abbia mai sorpreso queste persone in flagranza, perché chi è venuto a depositare questi rifiuti utilizzando per forza questa stradina, che è l’unica percorribile sia per l’andata che per il ritorno, deve aver usato un veicolo o un carretto. L’unica spiegazione plausibile – conclude Viccardi — è che siano venuti qui sfruttando il favore delle tenebre».

