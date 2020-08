Covid: in provincia di Cremona un solo contagio e nessun morto

CREMONA (11 agosto 2020) - Un solo contagio e nessuna vittima. Resta decisamente contenuta la diffusione del Coronavirus in provincia di Cremona, mentre è sempre altalenante il bilancio regionale. In Lombardia, infatti, dopo l'incremento di 31 positivi di ieri, nelle ultime 24 ore se ne sono registrati 68. Nessun morto in tutta la regione, un posto in più occupato in terapia intensiva e 11 nuovi ricoverati.

I nuovi casi per provincia

BG 15119

BS 16035

CO 4189

CR 6749 +1

LC 2889

LO 3647

MB 5919

MI 25100

MN 3841

PV 5634

SO 1614

VA 4038