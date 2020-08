Sbanda in bici e si schianta contro un'auto, 30enne illeso

POZZAGLIO (11 agosto 2020) - Sbanda in bicicletta e finisce contro una Ford Ka parcheggiata: illeso il 30enne protagonista del sinistro avvenuto oggi alle 15 circa lungo via Olmeneta a Casalsigone. Il trasporto in ospedale - a dispetto degli iniziali timori - non è risultato necessario. Sul posto i carabinieri per gli accertamenti del caso.