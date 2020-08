Ponte Verdi, Cna: 'Tempi rapidi per il ripristino, danni per le imprese'

SAN DANIELE PO (11 agosto 2020) - Tempi rapidi e certi per evitare ulteriori danni alle imprese. E' la richiesta della Cna in merito alla chiusura del Ponte Verdi che attraversa il Po tra San Daniele e la provincia di Parma. Chiusura decisa dall'amministrazione ducale da lunedì 27 luglio a venerdì 25 settembre per motivi di sicurezza che costringe il dirottamento del traffico a sui ponti di Cremona o Casalmaggiore.

L'organizzazione cremonese chiede che si accelerino i tempi per il ripristino temporaneo e siano rispettati i tempi indicati. Il direttore Cavalli aggiunge: "Sarebbe un ulteriore danno per le imprese se l'apertura prevista per fine settembre, con carichi fino a 56 tonnellate, slittasse ulteriormente".

"E' urgente dare risposta anche al mondo economico già pesantemente segnato dagli effetti della pandemia - è la posizione di Cna - per questo è necessario recuperare i fondi per la costruzione del nuovo ponte, un impegno che chiederemo con forza in tutte le sedi istituzionali".