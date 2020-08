Incognita Covid, Festa del Torrone in edizione light

CREMONA (11 ottobre 2020) - Festa del Torrone rimandata al 2021, nella sua formula dei nove giorni, ma la manifestazione più dolce dell’anno non di dà per vinta e si proporrà in versione light a metà ottobre prossimo. Cremona non rinuncia a rendere onore al suo dolce tipico, ma lo fa con cautela e senso di responsabilità. A darne la notizia è l’organizzazione SGP Eventi che dal 2008 si occupa delle kermesse più dolce dell’anno e che richiama in città migliaia di visitatori. SGP Eventi fa sapere che «considerata l’attuale incertezza sull’evoluzione dell’emergenza sanitaria e i tempi organizzativi necessari per realizzare uno degli eventi dolciari più attesi, che richiama a Cremona migliaia di visitatori provenienti da tutta Italia e anche dall’estero, e d’intesa con gli enti promotori e le ditte produttrici, si è concordato che la Festa del Torrone di Cremona verrà rinviata al 2021, dal 20 al 28 novembre». La kermesse dei nove giorni è sfumata, ma non la voglia di rendere omaggio al torrone e affermare che, in fondo, si tenta una resilienza al virus che ha azzerato la socialità della nostra quotidianità e, a maggior ragione, della nostra voglia di far festa. «Ma per preparare i palati più esigenti alla manifestazione, SGP Events si sta attivando per realizzare un’anteprima della Festa del Torrone dal 16 al 18 ottobre 2020»: si legge sempre nel comunicato.

