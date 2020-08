Contagi, età media in caduta: a Cremona è scesa a 23 anni

CREMONA (11 agosto 2020) - Si abbassa drasticamente anche a Cremona, l’età dei contagiati: 23 anni, adesso, la media calcolata dall’Ats. Inferiore a quella della Lombardia: 44 anni. Ed anche quella dell’intero ambito di riferimento in cui opera l’agenzia della tutela della salute: 37 anni. Si conferma così quanto evidenziato in queste settimane in tutta la Penisola: in un mese, si è registrato un calo dell’età anagrafica dei positivi al Covid, arrivata alla media di 38 anni contro i 65 di inizio pandemia. A preoccupare sono poi i dati registrati tra gli under 18, che sono variati moltissimo: se a giugno rappresentavano solo il 2,3%, ora sono il 13,4%. La fascia di età più colpita: quella tra i 19 e i 50 mentre a crescere in modo esponenziale è quella tra i 20 e i 29, passando da 300 a 400 casi in una sola settimana. Fin qui, i dati generali. A livello locale, invece, la curva ha iniziato a scendere a partire da giugno, interessando soprattutto la popolazione maschile. L’epidemiologo Ricci: «Ora verifiche mirate in ambiti lavorativi. Con i test nelle scuole si abbasserà ancora».

