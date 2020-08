Corriere fuoristrada lungo la via Brescia

POZZAGLIO (10 agosto 2020) - Fuoristrada, grande spavento ma per fortuna senza gravi conseguenze per un 37enne alla guida di un camion corriere. L'incidente si è verificato oggi alle 15 circa lungo la via Brescia in territorio di Pozzaglio, sul posto l'ambulanza del 118. Il conducente è stato trasportato in ospedale per accertamenti ma sta bene. A Pozzaglio anche i vigili del fuoco e i carabinieri. Il traffico resta scorrevole.

