Emergenza caldo: attivato un numero telefonico dedicato

CREMONA (10 agosto 2020) - In questi giorni in cui è previsto un clima particolarmente torrido, in caso di emergenza dovuta al caldo, i cittadini potranno rivolgersi al Settore Politiche Sociali del Comune di Cremona, attraverso il POIS - Porta Informativa dei Servizi Sociali. Per questo particolare servizio è stata attivata una linea telefonica dedicata al numero 3341043608. L’orario al quale è possibile rivolgersi telefonicamente agli operatori è il seguente: lunedì, martedì, giovedì e venerdì dalle 08,30 alle 13,00 ed il mercoledì dalle 8,30 alle 16,30.

