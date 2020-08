Gli «investigatori» del Covid: task force anti contagio

CREMONA (10 agosto 2020) - Dallo scoppio dell’emergenza epidemica, le attività di contact tracing guidate e sviluppate dall’Ats Val Padana per rintracciare le persone venute in contatto con i contagiati hanno riguardato più di trentamila casi: circa 10.300 positivi nelle province di Cremona e Mantova, quasi 1.200 residenti fuori regione e oltre 19 mila contatti stretti dei soggetti infettati dal Covid-19. Un lavoro enorme che, attualmente, rappresenta la chiave per individuare e contenere nuovi focolai, come dimostrano i casi recenti di Viadana e Rodigo. Il personale dell’Ats incaricato del tracciamento comprende attualmente 19 operatori fra assistenti sanitari e medici dirigenti che, come veri e propri investigatori, hanno il compito di ricostruire la catena del contagio, intercettare i contatti a rischio di infezione e monitorare i pazienti in isolamento. Lungo l’arco della pandemia il processo è stato progressivamente rafforzato.

