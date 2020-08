Polizia locale: uscite serali, controlli e più sicurezza

CASALBUTTANO (10 agosto 2020) - Uscite serali, controlli e più sicurezza. Prosegue con successo il progetto dei Vigili di prossimità messo in campo dalla polizia locale dell’Unione Casalbuttano-Corte de’ Cortesi, iniziativa che prevede un monitoraggio costante, periodico e capillare del territorio. Il tutto stando a contatto con i cittadini. Oltre ai controlli, infatti, gli agenti con sede in via Municipio 4 a Casalbuttano riescono in questo modo, camminando tra le vie del centro abitato, ad ascoltare ancor di più le esigenze concrete delle persone. Il progetto permette infatti alla polizia locale di abbinare alla parte burocratica e di relazione con la comunità svolta negli orari di apertura del comando, situato vicino al municipio, anche un’azione preventiva e risolutiva delle problematiche grazie al fatto di stare a stretto contatto con la comunità. Anche nelle ore serali. «Usciamo per le vie del paese – spiega il capo dei vigili commissario Luciano Baccanti – per un servizio che viene ripetuto nel tempo. Essere tra la gente, per la gente: se c’è necessità, noi ci siamo. Anche nelle ore serali in modo da garantire una presenza costante».





