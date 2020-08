Operazione Porta Mosa, sarà il parco degli eventi

CREMONA (10 agosto 2020) - Operazione Porta Mosa. Con una nuova deliberazione dirigenziale del 7 agosto sono stati assegnati nuovi lavori di riqualificazione dell’area verde compresa tra le antiche mura di Cremona e destinata a diventare sempre di più luogo di eventi estivi e non solo. Le opere sono state affidate all’Impresa edile Secchi Costantino srl e ricadono nell’ambito degli interventi destinati alla rigenerazione urbana per un valore complessivo di 50 mila euro, risorse a loro volta ricavate da finanziamenti regionali per «Interventi per la ripresa economica». «Per poter utilizzare l'area verde di Porta Mosa – si legge nel documento a firma del direttore del settore lavori pubblici, Marco Pagliarini – che ospiterà eventi e manifestazioni di interesse pubblico, è necessario, con carattere di urgenza, mettere in sicurezza l'arco in muratura di ingresso al Parco, a tutela della incolumità dei passanti».

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO