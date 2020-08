A Castelvetro altri bocconi killer

CASTELVETRO (10 agosto 2020) - È successo di nuovo: pezzi di cibo presumibilmente avvelenati lasciati nelle aree verdi del territorio e cani che purtroppo ne fanno le spese. L’ultimo episodio risale a sabato, in via Matteotti dove complice la vicinanza con l’area verde e sterrata del centro La Buca parecchi proprietari di animali si ritrovano a passeggiare.

La cagnolina Theddy, invece, purtroppo ha mangiato un pezzo di salsiccia che ha trovato addirittura poco distante dal cancello di casa ed ora è ricoverata in prognosi riservata. Sono subito scattati gli accertamenti, con forze dell’ordine, guardie zoofile e Comune avvisati. I proprietari, responsabilmente, hanno anche lanciato un appello condiviso attraverso i social network per evitare che altri cani possano imbattersi nei pericolosi bocconi. Dovranno essere le analisi a stabilire cosa di preciso ci fosse all’interno della carne stretta come una polpetta attorno ai pezzetti di materiale sotto accusa. Quel che è certo è l’effetto sul povero animale.





