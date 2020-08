Grontardo, bene il centro estivo

GRONTARDO (12 agosto 2020) - Una scelta concreta per aiutare le famiglie: l’amministrazione comunale investe circa 20 mila euro per abbattere le rette ai genitori dei 61 bambini che hanno partecipato al centro estivo. Così facendo durante le sette settimane all’insegna del divertimento per le giovani generazioni le 48 famiglie hanno pagato 25 euro a settimana per mezza giornata e 45 euro a settimana per l’intera giornata. Il centro estivo nel suo complesso è costato 44 mila euro, di cui 11 mila euro di introiti dalle rette, circa 3 mila euro finanziati dallo Stato e circa 3 mila euro dall’Azienda Sociale Cremonese, con anche la compartecipazione del Comune di Scandolara (che rientra nell’Unione Oglio Ciria) per i bambini residenti nel proprio territorio comunale. «Tutto è andato per il meglio – spiega il vicesindaco Santo Sparacino – e utilizzando risorse comunali abbiamo deciso di garantire un importante sostegno alle famiglie: i genitori che lavorano avevano questa necessità e quindi per supportare loro e tutti i bambini del territorio abbiamo deciso di proporre un servizio aggregativo nuovo, differente dal consueto centro estivo che viene proposto ogni anno. Questo anche perché il periodo attuale impone delle prescrizioni in termini di sicurezza». In prima linea in vista della buona riuscita del progetto anche don Livio Lodigiani che ha prontamente messo a disposizione i locali della parrocchia.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO