Frontale sulla Paullese, paura e feriti

SESTO CREMONESE (8 agosto 2020) - Un altro frontale da brividi sulla Paullese. Sempre tra due auto e sempre in pieno rettilineo. Le cinque persone coinvolte nell’incidente se la sono cavata con ferite serie ma non gravi. Intorno alle 21 la Volkswagen Passat con a bordo una famiglia di Soresina - papà, mamma e due bambini - si è scontrata con la Fiat 500 guidata da un cittadino romeno residente a Castelleone. Nessuna delle due vetture è rimasta all’interno della carreggiata. Soccorsi da cinque equipaggi del 118 (tre ambulanze e due auto mediche), i feriti sono tutti stati trasportati in ospedale. La dinamica dello schianto è ora al vaglio della polizia stradale di Pizzighettone, intervenuta insieme ai vigili del fuoco di Cremona. Paralizzato il traffico lungo la Paullese rimasta bloccata in entrambi i sensi di marcia.

