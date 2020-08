Lite furiosa, accoltellato in strada dall’ex suocero

CASTELLEONE (9 agosto 2020) - Accoltellato dall'ex suocero dopo una lite all'esterno di un locale. È accaduto a Castelleone, nei dintorni di piazza Borgo Serio. Il fendente ha ferito in modo lieve un 31enne residente in paese, e chi gliel’ha sferrato è stato denunciato per lesioni aggravate e porto abusivo di armi. Si tratta del padre della sua precedente compagna: un 52enne a sua volta residente a Castelleone.

