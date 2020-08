Stop ai vecchi tralicci, tanti Comuni coinvolti

CREMONA (9 agosto 2020) - Avviata la procedura di Valutazione impatto ambientale (Via) per il maxi intervento di ammodernamento di circa 27 km di linee elettriche aeree a 132 kV fra la provincia di Cremona e quella di Mantova: promette meno disservizi in termini di erogazione di energia a cittadini e aziende, ma anche abbattimento delle emissioni in aria, senza danneggiare l’impatto paesaggistico. I territori coinvolti nel progetto milionario di Terna – ancora da quantificare economicamente perché il costo preciso emergerà una volta ultimata la Via – riguardano i Comuni di Cremona, Persico Dosimo, Gadesco Pieve Delmona, Vescovato, Cicognolo, Pescarolo, Pessina, Isola Dovarese e per il Mantovano Asola e Casalromano. Gli elettrodotti esistenti che saranno sostituiti sono quelli Pessina–Fs Cremona, Pessina–Canneto sull’Oglio, Asola–Canneto sull’Oglio: vecchie infrastrutture elettriche risalenti agli anni ‘30 e ormai inadeguate, che verranno rimpiazzate con componenti più moderni in grado di garantire maggiori standard di efficienza del servizio di trasmissione dell’energia nell’area. La documentazione è dopositata all’indirizzo web www.va.minambiente.it per i canonici 60 giorni di tempo per le osservazioni.

