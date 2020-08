Arena Giardino, contratto allungato e sconto

CREMONA (9 agosto 2020) - È un must dell’estate cremonese e il cinema sotto le stelle all’Arena Giardino va avanti anche in tempo di Covid. E per venire incontro alle spese che il gestore ha dovuto affrontare per adempiere alle prescrizioni anti-contagio, il Comune ha deciso di prorogare di un anno, fino al 2022, il contratto con Giorgio Brugnoli e di prevedere uno sconto del 50% del canone portandolo a 915 euro per le annualità 2020 e 2021. Inoltre per gli stessi anni il Comune rinuncia alle giornate riservate alle proprie iniziative, previste dalla concessione originaria.

La revisione del contratto era stata sollecitata per mail da Brugnoli il 5 giugno e pochi giorni dopo, il 17, la Giunta comunale ha espresso parere favorevole «in un’ottica di sostegno all’attività cinematografica». Da qui la determina dirigenziale assunta dal direttore del settore Cultura Musei e City branding, Lamberto Ghilardi. Fra le motivazioni c’è il fatto che «la critica situazione, dovuta all’emergenza sanitaria in atto, in cui verte la cinematografia locale e nazionale richiede ai gestori dei locali di pubblico spettacolo di adempiere a costose prescrizioni».

Questa sera e lunedì alle 21,30 in programma c’è «Piccole donne», di Greta Gerwig.

© RIPRODUZIONE RISERVATA DI TESTI FOTO E VIDEO